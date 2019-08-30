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Brent petrolün varili 60,20 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 60,20 dolardan işlem görüyor.Brent petrolün, dün 60,52 dolara kadar çıkan varil fiyatı günü 60,38 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa...

Ekonomi 30.08.2019, 07:50 30.08.2019, 10:36
Brent petrolün varili 60,20 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 60,20 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün, dün 60,52 dolara kadar çıkan varil fiyatı günü 60,38 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,50 azalışla 60,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,20 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 10 milyon varil (yüzde 2,3) azalarak 427,8 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,1 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki bu azalışla fiyatlar 60 doların üzerine çıktı.

ABD'de Florida kıyılarını etkisi altına alması beklenen kasırga tehlikesinin ortaya çıkması ve ABD ile Çin arasında yeni ticaret görüşmelerine ilişkin yeni sinyallerin oluşmasıyla, Brent petrolün varil fiyatı 60 doların üzerinde tutunmayı başardı.

Brent petrolde teknik olarak 60,53 ile 60,63 dolar aralığının direnç, 60,33 ile 60,4 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

#ABDnin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolü #Brent Petrol #petrol fiyatı
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