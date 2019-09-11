Brent petrolün varili 63,02 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 63,02 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,04 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,09 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 63,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,79 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7,2 milyon varil azalışla, 421,9 milyon varile geriledi.

Küresel piyasalarda bugün, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün ağustos ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporu açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 63,03 ile 63,10 dolar aralığının direnç, 62,77 ile 62,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.