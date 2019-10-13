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Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 4,29 azalış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,60, dolar/TL yüzde 2,88, avro/TL yüzde 3,68 değer kazandı
Ekonomi 11.10.2019, 18:30
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,29 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,60, dolar/TL yüzde 2,88, avro/TL yüzde 3,68 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en yüksek 105.176,20, en düşük 97.510,69 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,29 azalışla 99.027,82 puandan tamamladı.
Bu hafta ABD doları yüzde 2,88 değer kazanarak 5,8620 liraya, avro da yüzde 3,68 artarak 6,4810 liraya yükseldi.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,05 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile kıymetli madenler fonları oldu.
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