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Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,44 azalış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,32, dolar/TL yüzde 1,13, avro/TL yüzde 1,06 değer kazandı
Ekonomi 29.08.2019, 16:20 29.08.2019, 18:50
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,44 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,32, dolar/TL yüzde 1,13, avro/TL yüzde 1,06 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en yüksek 97.448,05, en düşük 95.291,50 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,44 azalışla 96.718,48 puandan tamamladı.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,13 değer kazanarak 5,8320 liraya, avro da yüzde 1,06 artarak 6,4540 liraya yükseldi.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,42, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,74 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,91 ile kıymetli madenler fonları oldu.
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