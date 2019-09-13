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Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 4,13 artış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,00, dolar/TL yüzde 0,56, avro/TL yüzde 0,47 değer kaybetti
Ekonomi 13.09.2019, 18:26
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,13 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,00, dolar/TL yüzde 0,56, avro/TL yüzde 0,47 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en yüksek 103.258,50, en düşük 99.836,53 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,13 artışla 103.071,80 puandan tamamladı.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,56 değer kaybederek 5,6830 liraya, avro da yüzde 0,47 azalarak 6,2890 liraya geriledi.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,43, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,98 ile hisse senedi fonları oldu.
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