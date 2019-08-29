Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan ihracat ana planının Türkiye’nin genel ekonomik hedeflerini destekleyici nitelik taşıdığını belirterek, “Genç nüfusumuz, dinamik ekonomimiz ve ihracatta ülkemizin önü açık. Yerli markalarımızın dünyanın dört bir yanında kullanılacağından şüphemiz yok. Bu plan bizim küresel ticaretten aldığımız payı artırır” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın bugün İstanbul’da düzenlenen toplantıda açıkladığı ihracat ana planını değerlendirdi. Baran, 2023 yılına kadar ihracatın yapısında köklü değişiklikler gerçekleştirecek, kalkınma planıyla uyumlu ve 226,6 milyar dolarlık bir rakamın hedeflendiği ihracat ana planının dünyadaki değişimi kucaklayan bir zeminde hazırlanmış olduğunu söyledi. Teknoloji alanındaki gelişmelerin küresel ticaret savaşlarının temel nedenlerinden biri olduğunu hatırlatan Baran, “Hükümetimiz, ekonomik yapıyı dönüştürmeye ve katma değerli üretim gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor, bunlara ilişkin paketler hazırlandı ve destekleme mekanizmaları çalıştırılıyor. Tüm bu çalışmaların ortaya çıkaracağı üretim mallarının, dünya pazarına sunulması da çok önemli bir konu. İhracat ana planı diğer ekonomi paketleriyle bütünlük içinde Türkiye ekonomisini dünya liderleri arasına adım adım taşıyacaktır” diye konuştu.

Sürdürülebilir ihracat, pazar ve ürün çeşitlendirilmesinin önemine değinen Baran, “Katma değerli üretim ve orta ve yüksek ileri teknolojili ihracat, pazar ve ürün çeşitlendirilmesinin stratejik hedef olarak belirlenmesini çok önemsiyoruz. Türkiye ekonomisinin yapısının, üretim ve ticaret anlayışının değişmesi ve dönüşmesi gerekiyor. Bu dönüşümün belirli bir plan ve hedef doğrultusunda yapılması bir anlamda yola pusulayla çıkmaktır. Bu ihracat planıyla ilerleyen yıllarda ihracatçı sayımız rahatlıkla artacak ve sürekli ihracat yapan 10-15 bin dışındaki şirketler de dış ticarette kalıcı olacaktır” şeklinde konuştu.

Baran, ihracat için makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya sanayi ve gıda endüstrisinin hedef sektör olarak belirlenmesinin yerinde bir karar olduğunu da kaydederek, İngiltere’den Malezya’ya, Hindistan’dan Meksika’ya kadar dünyanın dört bir yanında Türk girişimcilerinin ürünlerinin talep göreceğini söyledi. Baran, “Genç nüfusumuz, dinamik ekonomimiz ile ihracatta ülkemizin önü açık. Yerli markalarımızın dünyanın dört bir yanında kullanılacağından şüphemiz yok. Bu plan bizim küresel ticaretten aldığımız payı artırır” ifadelerini kullandı.

(Neşra Durmaz/İHA)