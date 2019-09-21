Burgan Bank Güldüren Hesap Nedir, Nasıl Açılır?

Burgan Bank tarafından vadeli ve vadesiz hesabı bir araya getiren kampanya kapsamında, hesabınızı gündüz özgürce kullanırken geceleri kazanmaya devam edebilirsiniz. Gün içinde vadeli hesap olarak çalışan Güldüren Hesap, geceleri vadeli hesaba dönüşerek birikimlerinizi hem aktif olarak değerlendirmekte hem de paranızı özgürce kullandırmaktadır. Burgan Bank hoş geldin faiz oranları ile TL hesabında %16,75’e kadar ilk 90 gün boyunca ek faiz uygulamaktadır.

Burgan Bank Güldüren Hesap açtırmak için banka şubelerinden başvurularınızı yapmanız gerekmektedir. Ücretsiz olarak açabileceğiniz vadeli/vadesiz hesabınızla birikimlerinizi geceleri değerlendirerek gündüzleri rahatça harcayabilirsiniz. Burgan Bank avantajlı hesaplarından yararlanmak için başvurularınızı banka şubelerinden yapmanız gerekmektedir.

Burgan Bank Güldüren Hesap Nedir?

Güldüren Hesap kampanyası, tek bir hesap üzerinden hem vadeli hem de vadesiz işlem yapmanızı sağlamaktadır. Geceleri vadeli hesap özelliği ile faiz geliri elde eden birikimlerinizi gündüz herhangi bir kayıp olmadan harcaya bilmenizi sağlamaktadır. Geceleri vadeli hesaba geçiş yapan Güldüren Hesap, acil para ihtiyaçlarınız için belirlediğiniz bakiyeyi kullanmanıza da olanak tanımaktadır.

Burgan Bank Güldüren Hesap açtıran yeni müşterilere özel ayrıca %17,75’e kadar hoş geldin faizi uygulanmaktadır. İster TL isterseniz de USD, EUR, GBP döviz hesabı açarak avantajlı standart faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Burgan Güldüren Hesap faiz oranları hesap bakiyesine göre değişiklik göstermektedir. TL bakiyeli Güldüren Hesaplar için en az 2.000 TL hesaba tanımlanmalıdır.

Güldüren Hesap Kampanyası Özellikleri Nelerdir?

Burgan Bank Güldüren Hesap müşterilere birçok farklı avantaj sağlamaktadır. Burgan Bank Güldüren Hesap başlıca özellikleri:

İlk 90 gün hoş geldin faizi uygulanır,

TL, USD, EUR, GBP cinsinden hesap açılabilir,

ATM, internet ve mobil bankacılık üzerinden işlem yapılabilir,

Vadeli ve vadesiz hesap özellikleri bir arada sunulur,

TL hesabı için en az 2 bin TL minimum tutar yatırılır,

Kredili Mevduat Hesabı limiti tanımlanmaz,

Her bir döviz cinsi için sadece bir tane hesap açılabilir.

Burgan Bank vadeli hesap faiz oranları hesaplama

Burgan Bank Güldüren Hesap özellikleri ve sağladığı avantajlar son yıllarda bankanın en çok tercih edilen hizmetleri arasında yer almaktadır.işlemleri sırasında hesap bakiyesi ve döviz cinsi dikkate alınmaktadır.

Burgan Bank Güldüren Hesap Faiz Oranları Nelerdir?

Burgan Bank Güldüren Hesap faiz oranı ve hoş geldin faizi, TL hesapları için:

2.500 – 49.999 TL - %16,50 Hoş Geldin Faizi/ Standart Faiz %13,50

50.000 – 99.999 TL - %16,50 Hoş Geldin Faizi/ Standart Faiz %13,75

500.000 – 749.999 TL - %16,75 Hoş Geldin Faizi/ Standart Faiz %14,75

Olarak hesaplanmıştır. İlk doksan gün boyunca TL bakiye oranına göre en yüksek uygulanan hoş geldin faizi %16,75 olurken, doksan birinci günden sonra uygulanan en yüksek standart faiz oranı %14,75 olarak belirlenmiştir.

Burgan Bank USD ve Euro hesapları için: USD bakiyesinde en yüksek hoş geldin faizi %3,00, standart faiz oranı %1,25’dir. Euro bakiye hesaplar için en yüksek hoş geldin faizi %0,75, standart faiz oranı ise %0,15 olarak hesaplanmıştır.

Güldüren Hesap Kampanyası Avantajları Nelerdir?

Burgan Bank Güldüren Hesap avantajları:

Hesap açılışı için ücret ve komisyon alınmaz,

Hesap açılışı için herhangi bir alt limit bulunmaz,

Belirlenen bakiye alt limitlerinden sonra faiz kazanılır,

90 gün hoş geldin faizi uygulanır,

TL, USD, EUR, GBP döviz cinsinden açılabilir.