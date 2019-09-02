Son Dakika
Arda Turan’dan büyük fedakarlık
Borsa haftaya yatay başladı
Suriyelilerden Afrin’de Türkiye’ye teşekkür gösterisi
Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı
Çanakkale’de 48 mülteci yakalandı
İkinci çeyrek büyüme verisi açıklandı
Serbest piyasada döviz fiyatları... Döviz güne nasıl başladı?
Didim’de balıkçılar denize açıldı
Yargıtay’dan dövizle kredi çekenler için önemli karar
Yurtta hava durumu

Büyüme rakamları açıklandı

- Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı

Ekonomi 02.09.2019, 08:18 02.09.2019, 10:42
Büyüme rakamları açıklandı

ANKARA (AA) - Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 küçüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 azaldı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ikinci 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 3,4 arttı, sanayi sektörünün yüzde 2,7, inşaat sektörünün yüzde 12,7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 0,3 azalış gösterdi.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması, Türkiye ekonomisinin 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 1,8 daralacağı yönünde olmuştu.

Türkiye ekonomisinin 2010 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar 1.Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıllık 20107,08,18,79,78,5 201111,711,511,69,911,120126,85,03,64,24,820138,59,88,96,98,520148,72,93,75,95,220153,67,25,87,56,120164,84,9-0,84,23,220175,35,3 11,67,37,5

20187,45,62,3-2,82,82019 -2,4-1,5

(Sürecek)

#2. çeyrek #büyüme #gayrisafi yurt içi hasıla #GSYH #nisanhaziran #TÜİK #Türkiye İstatistik Kurumu
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
İmsak 04:42
Güneş 06:10
Öğle 12:54
İkindi 16:33
Akşam 19:27
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@