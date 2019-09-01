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Büyüme rakamları yarın açıklanacak

ANKARA (AA) - Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2019 dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verisini yarın saat 10.00'da internet...

Ekonomi 01.09.2019, 07:25 01.09.2019, 11:36
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
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ANKARA (AA) - Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2019 dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verisini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ekonomistlerin beklentisi, yılın 2. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 daralacağı yönünde gerçekleşmişti. Ankete katılan ekonomistler, 2. çeyrekte ekonomideki daralmanın yüzde 1-2,5 aralığında olacağını tahmin etmişti.

Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde sıfır olarak gerçekleşmişti. Anket katılımcılarının 2019 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 0,7, en düşük yüzde eksi 0,8 olmuştu.

Türkiye ekonomisi, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçülmüştü.

#2. çeyrek #Büyüme rakamları yarın açıklanacak #gayrisafi yurt içi hasıla #Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)
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