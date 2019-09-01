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Büyüme rakamları yarın açıklanacak
ANKARA (AA) - Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2019 dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verisini yarın saat 10.00'da internet...
Ekonomi 01.09.2019, 07:25 01.09.2019, 11:36
ANKARA (AA) - Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2019 dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verisini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.
Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde sıfır olarak gerçekleşmişti. Anket katılımcılarının 2019 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 0,7, en düşük yüzde eksi 0,8 olmuştu.
Türkiye ekonomisi, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçülmüştü.
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