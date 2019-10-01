Çalışanlar Dikkat: Bunu Yapanlara Borç Çıkabiliyor!

Vergi daireleri son günlerde iş değişikliğine giden veya birden fazla işyerinden ücret alan binlerce kişiyi gelir durumundan tespit etti ve ardından tebligat gönderip görüşmeye çağırdı.

Eksik Hesaplanan Kişiler Çağrılıyor

Vergi Daireleri iş değişikliği yaptığından dolayı vergi dilimi sıfırdan başlatılan ve birden fazla işverene bağlı bir şekilde çalıştığından dolayı Gelir Vergisi hesaplaması eksik olarak yapılan kişileri görüşmek için çağırıyor ve eksik beyan edilen tutarlar için pişmanlıktan da fayda sağlanarak beyanname doldurmasını istiyor.