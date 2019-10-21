Çalışmadan Emekli Olunabiliyor! Bu Yöntem Sayesinde Mümkün...
Emekli olmak her çalışanın en büyük hayallerinden biridir. Fakat gerek iş ortamındaki zorluklar, üstlerin olumsuz davranışları, fazla çalışma saati ve daha birçok olumsuz durumla birlikte çalışmak artık insanlara işkence haline gelebilmektedir.
Bu ve bunun gibi durumlarda çalışmadan sigorta primi ödeyerek emekli olma imkanı bulunuyor. İsteğe bağlı sigorta, çalışmadan emekli olmak isteyenler için oldukça büyük bir yardım kolu oluyor.
İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için 18 yaş sınırı bulunuyor. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalı olan bireyler, 4B yani eskiden kullanılan adıyla "Bağ - Kur" ismiyle değerlendirilmektedir.
İsteğe bağlı sigorta için aylık ödenecek en düşük prim güncel olarak 818.56 TL olarak belirlenmiş durumda. En yüksek prim ise 6.139 TL olarak belirlenmiştir. İsteğe bağlı sigorta sahibi vefat ettiği takdirde bu sigortalının eşi, çocuğu, anne ve babası gibi hak sahipleri ölüm aylığına bağlanmaktadır.
İsteğe bağlı sigorta sahibi olan kişiler şu şartları karşıladığı takdirde emekli olabiliyor:
- İlk sigorta giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve daha öncesinde olanlar için 10 yıllık sigorta süresi ve 3600 günlük prim ödemesi yapılmalı.
- İlk sigorta giriş tarihi 9 Eylül 1999'dan 30 Nisan 2008 tarihine kadar olan kişiler için 25 yıllık sigorta süresi ve 4500 gün prim ödemesi yapılması gerekiyor.
- İlk sigorta giriş tarihi 1 Mayıs 2008 ve daha sonrasında olanlar ise emeklilik için 63 yaşında olmalı ve 5400 gün prim ödemesi yapmalı.
- İsteğe bağlı normal emeklilik için ise 9000 gün prim ödemesi yapılması gerekiyor.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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