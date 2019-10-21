Çalışmadan Emekli Olunabiliyor! Bu Yöntem Sayesinde Mümkün...

Bu ve bunun gibi durumlarda çalışmadan sigorta primi ödeyerek emekli olma imkanı bulunuyor. İsteğe bağlı sigorta, çalışmadan emekli olmak isteyenler için oldukça büyük bir yardım kolu oluyor.

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için 18 yaş sınırı bulunuyor. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalı olan bireyler, 4B yani eskiden kullanılan adıyla "Bağ - Kur" ismiyle değerlendirilmektedir.

İlk defa isteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyen bireyler ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne gitmeli. "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" sunarak kayıt yaptırması gerekiyor.

İsteğe bağlı sigorta için aylık ödenecek en düşük prim güncel olarak 818.56 TL olarak belirlenmiş durumda. En yüksek prim ise 6.139 TL olarak belirlenmiştir. İsteğe bağlı sigorta sahibi vefat ettiği takdirde bu sigortalının eşi, çocuğu, anne ve babası gibi hak sahipleri ölüm aylığına bağlanmaktadır.

İsteğe bağlı sigorta sahibi olan kişiler şu şartları karşıladığı takdirde emekli olabiliyor: