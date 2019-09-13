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ÇAYKUR'dan muz hasadı
RİZE (AA) - ÇAYKUR'un çay, kivi ve stevia hasadından sonra muz hasadına da başladığı bildirildi.ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bahçesinde geçen yıl deneme...
Ekonomi 13.09.2019, 17:44
RİZE (AA) - ÇAYKUR'un çay, kivi ve stevia hasadından sonra muz hasadına da başladığı bildirildi.
Açıklamada, ilk hasadın ise Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim tarafından yapıldığı kaydedildi.
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