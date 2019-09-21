"Çeltik hasadı"nda hedef 350 ton
Karabük’te yaklaşık 500 dekar alanda ekimi yapılan Osmancık çeltiğinin hasadı başlarken, hasat sonunda 500 dekarda 350 ton ürün bekleniyor.
Karabük’te yaklaşık 500 dekar alanda ekimi yapılan Osmancık çeltiğinin hasadı başlarken, hasat sonunda 500 dekarda 350 ton ürün bekleniyor.
Karabük’ün en büyük çeltik yetiştiricisi olan Halit Gömeç tarafından 106 bölgede 300 dekar alanda çeltik ekimi yapıldı. Ekimi eski usullerle yapılan çeltiğin hasadı ise biçerdöverle yapılıyor. Son yıllarda tarımda makineleşmenin hızla artmasıyla biçerdöverle hasadı yapılan pirincin kurutma işlemi de Karabük’te ilk olan 10 ton kapasiteli ’tahıl kurutma ve temizleme makinesi’ ile yapılıyor.
Nisan ayında toprağı hazırlayarak ekim sürecinin başladığını anlatan Gömeç, şunları kaydetti:
"Traktörlerle toprak hazırlığı yapıyoruz. Ardında su veriyoruz. Bir ay sürüyor. Daha sonra tohum atıyoruz. 120-130 günde olgunlaşıyor. Zaman zaman ilaçlama da gübreleme yapıyoruz. 15 Eylül’den sonra da hasadı başlıyor."
Geçen yıla göre ürün verimliliğinde azalma olduğunu aktaran Gömeç, "Ürün, geçtiğimiz yıl 200 tonun üzerindeydi. Hava şartları iyiydi, bu yıl geceleri çok soğuk gitti. Başaktaki hastalık nedeniyle döl tutunamadı, san oldu" diye konuştu.(Ersin Turan - Yasin Erdem/İHA)
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