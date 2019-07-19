Çeyrek altın Ne Kadar Oldu? İşte Altın Fiyatları Son Durum!
Gram altının güne dikkat çekici bir düşüşle başlamasının ardından 261 TL seviyesinde sabitlendi. Çeyrek altın ve cumhuriyet altınının Kapalıçarşı fiyatı, çeyrek altın: 432 TL, cumhuriyet altını 1.732 TL olarak gün içinde satışa sunulmaya başlandı.
Geçtiğimiz haftadan itibaren altının ons fiyatı ve döviz kurunda yükselmelerin ardından %1,7’lik bir değer kazanan gram altın, haftayı 260 TL’den kapatırken bugüne düşüşle başladı. Gün içinde saat 10.00’da bir önceki kapanış oranın %0,2’lik altında bir değerle kapatan gram altın, 259,9 TL seviyesinde dengesini korudu.
Gün içinde altının birkaç puan değer kaybetmesi altın yatırımcılarında kısa süreli paniğe neden oldu. Uzak Doğu Asya piyasalarında yaşanan dalgalanmaların etkisi ülkemizde altının değer kaybetmesine neden oldu. Kapalıçarşı fiyatlarına göre gün içinde çeyrek altın 432 TL’den işlem görürken, cumhuriyet altını 1.732 TL seviyesinden satışa sunuldu. Ons altın fiyatı ise bir önceki kapanış oranına göre %0,1’lik bir düşüş yaşamış ve 1.412 dolardan işlem görmüştür.
Gram ve çeyrek altının güne düşüşle başlaması piyasalarda kısa süreli panik havası yaratırken, AB ve Amerika’dan gelecek olan ekonomik açıklamaların ve çeşitli piyasa rakamlarının gün içinde altının seyrini yakından etkilemesi beklenmektedir. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda, Asya piyasasında hafif seyirli bir satış işlemi gören Ons altında 1.400 dolar destek ve 1.425 dolar direnç konumunda olacağı görüşü hâkimdir.
Altın Fiyatları Gün İçinde Düşüşe Geçti!
Gram altının önceki kapanış yüzdesinin altında güne başlaması piyasalarda bomba etkisi yarattı. Önceki kapanışının yüzde 0,2 altında güne başlayan gram altın, 261 TL seviyesinde dengede kalırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 260,7 TL seviyesinde kaldı.
Cuma gününden itibaren ons altının fiyatında ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonucunda değer kazanan gram altın, geçtiğimiz haftayı 260,3 TL üzerinden tamamlamıştı. Altın fiyatlarında düşüşün yaşanmasının ardından gün içinde Kapalıçarşı’da çeyrek altın 432 TL ve cumhuriyet altını ise 1.732 TL’den satışa sunuldu.
Önümüzdeki günlerde altın piyasasında birkaç puanlık düşüşlerin yaşanması beklenmektedir. Ekonomistlere göre; AB’de dış ticaret verileri ve Amerika’da ihracat ve ithalat fiyatlarına bağlı olarak, perakende satış verilerinin gün içinde takip edilmesi oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Ons altının 1.425 dolar direnç konumunda kalmasını bekleyen uzmanlar, gün içinde İngiltere’deki işsizlik rakamlarının da açıklanmasıyla altın fiyatlarında dalgalanmaların yaşanmasını beklemektedir. İlerleyen günlerde altının değer kaybetmesi beklenmektedir.
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