Çırak sayısı 1 yılda yüzde 10 azaldı
- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Çırak sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10 düşerek 119 bin 451 oldu"
ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çırak sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10 azalarak 119 bin 451'e gerilediğini bildirdi.
Palandöken, yazılı açıklamasında, usta-çırak geleneğiyle iş öğrenen esnaf ve sanatkarların yanlarında çalıştıracak çırak ve kalfa bulmakta sıkıntı çektiğini ifade etti.
Gençlerin okullarda verilen eğitimin yanında usta ellerde iş öğrenip meslek sahibi olmaları için çıraklığın cazip hale getirilmesi gerektiğini belirten Palandöken, bunun için de çıraklık ve stajyerlik dönemlerindeki prim gün sayılarının emeklilikteki prim gün sayısına dahil edilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Çırak sayısı azaldıkça esnaf ve sanatkarların yanında iş öğretecek eleman bulamadığını vurgulayan Palandöken, "Öte yandan çok sayıda gencimiz de işsizlikten yakınıyor. Bu yüzden çıraklık bir an önce cazip hale getirilmeli. Geçmiş yıllarda staj yapan çok sayıda kişi, staja başlama tarihinin SGK giriş tarihi olarak kabul edilmesini istiyor." değerlendirmesinde bulundu.
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