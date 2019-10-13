Citroen C5 Aircross satış fiyatı ne kadar? Citroen C5 Aircross SUV Kampanyası

Citroen SUV modelleri başta olmak üzere birçok farklı model için geçerli Eylül fırsatları kapsamında, Citroen C5 Aircross SUV modelinde 70.000 TL’ye kadar %0 faiz avantajı sunulmaktadır. Eylül ayına özel başlatılan Citroen SUV kampanyası dâhilinde 2018 ve 2019 model yıllarına ait araçlar için uygun ödeme seçenekleri ve düşük faiz avantajı uygulanmaktadır. Citroen C5 Aircross model araçlarda geçerli olmak üzere 40.000 TL’ye özel 12 ay %0,99 faiz seçenekleri sunulmaktadır.

Güçlü tasarımı, yüksek performansı ve uygun fiyatlarıyla Citroen C5 SUV modeli başta olmak üzere birçok farklı binek araca uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Tüm Citroen yetkili satıcılarından avantajlı fiyatlarla Citroen C5 Aircross satın alabilirsiniz. Citroen C5 Aircross SUV kampanyası stoklarla sınırlıdır. Eylül sonuna kadar geçerli kampanyadan yararlanmak için acele edin.

Citroen C5 Aircross Örnek Ödeme Planı

Citroen’in gözde modellerinden biri olan C5 Aircross SUV model aracı, uygun ödeme koşullarıyla satın almak için Citroen yetkili satıcılarıyla görüşebilirsiniz. Citroen tarafından Eylül ayına özel başlatılan kampanya kapsamında indirim avantajlarıyla birlikte düşük faiz oranlarıyla kredi seçenekleri de sunulmaktadır. Kampanya kapsamında ilgili araçlar için hem gerçek hem de tüzel kişiler yararlanabilmektedir.

Citroen C5 Aircross SUV araç alımları için Eylül fırsatları kapsamında belirlenen örnek ödeme planlarında, gerçek ve tüzel kişiler için farklı oranlar belirlenmiştir. PSA Finans Kredilerinin geçerli olduğu kampanyadan yararlanmak için size en yakın Citroen yetkili satıcısını ziyaret edebilirsiniz. Citroen C5 Aircross SUV ödeme planı:

Gerçek Kişiler İçin:

40.000 TL Kredi Tutarı,

12 Ay Vade,

%0,99 Faiz Oranı,

3,596.30 Aylık Taksit Miktarı,

210.00 TL Tahsis Ücreti,

%15,26 Yıllık Basit Maliyet Oranı

Olarak belirlenmiştir. Kredi hesaplarında koruma sigortası hariç diğer tüm masraflar dâhil edilmiştir.

Tüzel Kişiler İçin:

40.000 TL Kredi Tutarı,

12 Ay Vade,

%0,99 Faiz Oranı,

3,562.83 Aylık Taksit Miktarı,

1,250 TL Tahsis Ücreti,

%18,55 Yıllık Basit Maliyet Oranı

Olarak hesaplanmıştır. 40.000 TL için 12 ay vadeli PSA kredilerinde geçerlidir. PSA Finans kredileri TEB Finansman A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Kredi veren kurum tarafından aranan şartlar sağlandığı takdirde Citroen C5 Aircross model araçları uygun faiz ve vade seçenekleriyle sayın alabilirsiniz.

Citroen C5 Aircross Eylül Kampanyası Detayları

Citroen C5 Aircross model araç kampanyalarında geçerli olmak üzere %0,99 faiz avantajları, 40 bin TL’ye kadar finansman seçenekleri ve avantajlı geri ödeme koşullarıyla tüm Citroen yetkili satıcılarında sizleri bekliyor. 30 Eylül 2019 tarihine kadar geçerli kampanyadan yararlanmak için ön başvuru formunu internet üzerinden doldurabilir veya Citroen yetkili satıcılarına giderek satın alam işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Citroen Eylül ayına özel kampanyaları kapsamında C5 Aircross SUV modelinin yanı sıra farklı model araçlar içinde benzer kampanyalarına Eylül ayı boyunca devam etmektedir. Citroen C5 Aircross SUV model araçları uygun fiyat avantajlarıyla satın almak için Citroen yetkili satıcılarını ziyaret edebilir ve kampanya hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Citroen C5 Aircross Fiyat Listesi

Citroen C5 Aircross SUV model kampanyası kapsamında sunulan tüm versiyonlar için kampanya kapsamında indirim ve avantajlı ödeme seçenekleri uygulanmaktadır. 2019 model SUV modelleri için belirlenen fiyatlar:

C5 Aircross SUV Shıne 1.6 PureTech – 245.000 TL

C5 Aircross SUV Feel 1.5 BlueHDi – 204.00 TL

C5 Aircross SUV Feel Adventure 1.5 BlueHDi – 212.000 TL