CNR Food İstanbul, Çekya Başbakanı Andrej Babis tarafından açılıyor
İSTANBUL (AA) - CNR Food İstanbul'un açılışını CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve Çekya Başbakanı Andrej Babis birlikte gerçekleştirecek.CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, CNR Food İstanbul 4 Eylül'de...
İSTANBUL (AA) - CNR Food İstanbul'un açılışını CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve Çekya Başbakanı Andrej Babis birlikte gerçekleştirecek.
CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, CNR Food İstanbul 4 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açacak. Fuarın açılışını CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve Çekya Başbakanı Andrej Babis birlikte gerçekleştirecek. Saat 16.00'da yapılacak açılışa Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek de katılacak.
Aralarında Rusya, Ürdün, Çekya, Malezya ve Ukrayna'nın da bulunduğu 18 ülkeden 109’u yabancı olmak üzere 2 bin markanın ürünlerinin sergileneceği fuara 90 ülkeden yerli yabancı 50 binin üzerinde profesyonel alıcının katılımı bekleniyor.
80 bin metrekarelik alanda 4 gün boyunca katılımcılara global ticarette yeni fırsatların sunulacağı CNR Food İstanbul, bu yıl Hindistan ve Çekya’yı milli katılımcı olarak ağırlayacak.
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