Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzayı Attı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan imzayla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, Proje Bazlı Teşvik Sistemi dahilinde yer alacak 5 büyük yatırımın ne olacağı net bir şekilde belli oldu.

5 farklı proje için toplam devlet yardımı 14 Milyar TL olacak. Yatırımların dış ticaret açığına da 1.400.000.000 $'lık katkı sağlaması da planlar arasında yer alıyor.

Proje bazlı teşvikten faydalanan yatırımlar arasında, Adana'da yer alan Ceyhan Polipropilen A.Ş. tarafından yapılacak 8.200.000.000 TL sabit yatırım tutarlı polipropilen üretim tesisi ilk sırada yer alıyor.

Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş. tarafından yapılacak olan 1.99 Milyar TL sabit yatırım tutarı bulunan güneş paneli üretim tesisi kendini 2. sırada gösteriyor.

Yine Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. aracılığıyla yapılacak toplam 1.400.000.000 TL sabit yatırım tutarı bulunan rüzgar tüneli tesisi dikkat çekiyor.

Bursa'da Asil Çelik A.Ş. tarafından yapılacak olan toplam yatırım tutarı 852.000.000 TL olarak belirlenen makine, otomotiv, ulaştırma ve enerji sektörleriyle ilgili yüksek vasıflı çeliklerden ve süper alaşımlı malzemelerden dövme üretim sistemi için yine teşvik veriliyor.

Aynı zamanda İstanbul'da Baykar Makina Sanayi A.Ş. tarafından yapılacak İnsansız Hava Aracı ve sistemleri üretim tesisi 600.000.000 TL sabit yatırımla kuruluyor.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile birlikte 2019 yılı 5 Eylül yarihine kadar savunma sanayi teknolojileri, tıbbi cihaz sağlık teknolojileri, petro - kimya ve entegre metalürji yatırımı alanları üzerinde Devlet taraıfndan 40.000.000.000 TL tutarında 19 proje için destek verildi.

3.000 Kişilik İstihdam!

Teşvikten yararlanan söz konusu yatırımlarl abirlikte 3.000 kişinin işe başlaması planlanıyor.