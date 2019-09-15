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Cumhurbaşkanı Erdoğan startını vermişti: Çiftçinin yüzü gülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından startı verilen "Proje Bazlı Destekler" kapsamında Bingöl’de yapımına başlanılan Sütaş Entegre Tesisleri henüz tamamlanmadan çiftçiye katkı sağlamaya başladı. Kentte silajlık mısır eken çiftçiler, mısırları sözleşme yaparak hasatla birlikte firmaya satmaya başladı.

Ekonomi 15.09.2019, 11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan startını vermişti: Çiftçinin yüzü gülüyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından startı verilen "Proje Bazlı Destekler" kapsamında Bingöl’de yapımına başlanılan Sütaş Entegre Tesisleri henüz tamamlanmadan çiftçiye katkı sağlamaya başladı. Kentte silajlık mısır eken çiftçiler, mısırları sözleşme yaparak hasatla birlikte firmaya satmaya başladı.

Merkeze bağlı Çeltiksuyu ve Sarıçiçek köyleri arasında geçtiğimiz yıl temeli atılan ve yapımı devam eden 733 milyon lira yatırım maliyetli Sütaş Entegre Tesisleri, bölgede çiftçiye gelir kapısı olmaya başladı. 2020 yılında süt toplamaya başlayacağı belirtilen işletmeye, birkaç ay sonra getirilmesi planlanan büyükbaş hayvanlar için çiftçilerle sözleşme yapıp silajlık mısır yetiştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yüzde 50 hibe ile çiftçilere dağıtılan silajlık mısır tohumlarının hasadı merkeze bağlı Büyüktören köyünde başladı. 10 bin tonun üzerinde hasat yapılması beklenen mısır sayesinde, çiftçilerin cebine yaklaşık 2,5 milyon lira girmesi beklendiği belirtildi.

DÖNÜM BAŞI 5-6 TON HASAT

Silajlık mısırın son yıllarda revaçta olduğunu belirten Bingöl Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Süphi Çetkin, “Silajlık mısır süt hayvancılığında olmazsa olmazımız. Dolayısıyla biz de bunlar üzerinde bir çalışma yaptık. Bingöl’de silajlık mısırda bir dönümde 5-6 ton beklentimiz var. Buda beklentimizin üzerinde olan bir sonuç. Tarım İl Müdürlüğü’nün yüzde 50 hibesiyle birlikte ürünlerimizi çiftçilerimize dağıttık. Bunun neticesini görmek bizleri sevindirdi” dedi.

300 DÖNÜME MISIR EKTİ

Köyde 10 yıldır çiftçilik yapan 4 çocuk babası Hacı Gürtekin, firma ile sözleşme imzalayarak 300 dönümlük alana mısır ekti.

Hasadın sonunda bin 500 tona yakın ürün elde etmeyi düşündüğünü aktaran Gürtekin, "10 yıldır mısır ekiyorum. Daha önceden çok az ekiyorduk ama firma bizimle sözleşme yaptı ve ben de 300 dönümlük bir alana ektim. Sözleşme olmasaydı bu kadar alana ekmezdim. Başka türlü satışını yapamıyorduk, tüccarlar da fazla bir alım yapmıyordu. Geçen sene diyelim ki dönüme 3 ton alıyorduk bu yıl 5 ton alıyoruz. Bu sene daha fazla ektik kazancımız daha iyi oldu. Çiftçilere tavsiyem, mısırın kazancı buğdaydan kat ve kat daha iyidir. Sözleşme yaptığım için de malımı satmış oluyorum" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)
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