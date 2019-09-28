Dacia Duster Eylül Ayı SUV Kampanyası - Fiyat Listesi 2019

Dacia Duster Eylül Ayı SUV Kampanyası

Dacia’nın en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Duster modellerde geçerli olmak üzere Eylül ayı boyunca avantajlı kampanya fırsatları devam ediyor. Artan geri ödemeli kredi seçenekleriyle sunulan Dacia Duster Eco – G araç modelleri için %1,44 faiz oranlarıyla tüm Dacia yetkili satıcılarında sizleri bekliyor. Uygun fiyat avantajları ve kredi seçenekleriyle sunulan Dacia Duster 2019 model araçlar için kampanya kapsamında farklı peşinat ve aylık ödeme koşulları belirlenmiştir.

2019 model yılına ait Dacia Duster Comfort ECO – G LPG 115 bg 4 x 2 modellerin perakende satın alımları için Eylül ayı SUV kampanyası kapsamında 109.900 TL fiyat seçenekleri sunulmaktadır. Aratan ödemeli finansman seçeneklerine sahip kampanyadan Eylül ayı boyunca avantajlı bir şekilde yararlanabilirsiniz.

Dacia Duster SUV Kampanyası Detayları

Dacia tarafından Eylül ayı boyunca geçerli Duster kampanyası kapsamında, avantajlı araç finansman seçenekleri ve uygun fiyat avantajlarıyla Dacia’nın en sevilen SUV modeli sunulmaktadır. 40.000 TL’den başlayan peşinat ve %1,44 faiz oranları ile sunulan kampanyadan 30 Eylül 2019 tarihine kadar, Dacia yetkili satıcıları üzerinden yararlanabilirsiniz. Dacia Duster Comfort ECO – G LPG 115 bg 4 x 2 2019 model araçlar için geçerli olan kampanya kapsamında artan ödemeli taksit imkânı da sunulmaktadır.

Kampanya kapsamında finansman sağlayacak kurumun belirlemiş olduğu farklı şartlarda uygulanabilir. Kampanya kapsamında geçerli olan indirimler ve faiz oranları Maxxi Koruma ile birlikte geçerli olacaktır. 109.900 TL’den başlayan fiyat avantajlarıyla tüm Dacia yetkili satıcıları üzerinden SUV kampanyasından yararlanabilirsiniz. 30 Eylül 2019 tarihine kadar geçerli olacak kampanyadan uygun finansman seçenekleriyle yararlanmanız da mümkündür.

Dacia Duster SUV Kampanyası Ödeme Seçenekleri

Dacia Duster Comfort

Dacia SUV modelleri arasında en çok tercih edilenlerden biri olanECO – G LPG 115 bg 4 x 2 model araçlar, 109.900 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarda Eylül ayı boyunca geçerli olmaktadır. 40.000 TL peşinat ve aylık 1.800 TL’den başlayan taksit avantajlarıyla Duster Eco – G model araçlarda dev kampanya 30 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.

Dacia SUV Eylül ayı kampanyası kapsamında sağlanan finansman desteği ile oldukça avantajlı geri ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranlarıyla Dacia Duster satın alabilirsiniz. Dacia Duster Eylül fırsatı kapsamında belirlenen ödeme seçenekleri:

Dacia Duster Eco – G araçların perakende alımları için 109.900 TL fiyat seçeneği,

40.000 TL peşinat,

Yıllık %18 taksit artışı

%1,44 faiz oranı,

1.712 TL’den başlayan taksit fırsatı

Sunulmaktadır. %18 taksit artış oranı kapsamında, birinci yıl için 1.712 TL, ikinci yıl için 2.020 TL, üçüncü yıl için 2.383 TL ve dördüncü yıl için 2.812 TL artan aylık taksit avantajı uygulanmaktadır.

Dacia Eylül ayı fırsatlarından yararlanmak için en yakın Dacia yetkili satıcılarına başvurularınızı iletebilirsiniz. Kampanya kapsamında belirlenen tüm avantajlı seçenekler ilgili aracın tüm versiyonları için geçerlidir. Kampanya 30.09.2019 tarihine kadar geçerlidir.

Dacia Duster Eco – G Teknik Özellikleri

Dacia Duster Eco – G 2019 model araçlar için Eylül ayı boyunca geçerli kampanya kapsamında birçok farklı ödeme avantajı sağlanmaktadır. Dacia Duster Comfort ECO – G LPG 115 bg 4 x 2 model araçlarda geçerli olan kampanya kapsamında, araçların başlıca teknik özellikleri:

Beygir Gücü: 115 hp,

Tork: 156 nm,

Yakıt Kapasitesi: 50 lt,

Şehir İçi yakıt Tüketimi: 8.4 lt

Olarak dikkat çekmektedir. Dacia Duster Comfort ECO – G LPG 115 bg 4 x 2 2019 model araçlarda geçerli olan kampanya aracın tüm versiyonları için geçerlidir.