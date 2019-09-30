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"Dengeleme süreci ile birlikte kazanımlar elde ettik"

- Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın: - " Dengeleme süreci ile birlikte birçok kazanımlar elde ettik. YEP ile birlikte ülke ekonomisi üzerinde yeni bir başlangıç yapılıyor"

Ekonomi 30.09.2019, 15:42

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Dengeleme süreci ile birlikte birçok kazanımlar elde ettik." ifadelerini kullandı.

ASKON'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan, 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin 3 yıllık yeni programda büyümeye doğru giderken son dönemlerde elde edilen kazanımlara özen gösterildiğini gördüklerini belirtti.

Aydın, şunları kaydetti:

"Dengeleme süreci ile birlikte birçok kazanımlar elde ettik. Bu süreç sonrası yeniden büyüme trendine girdik. Bu trend beraberinde dengeleme süreci ile birlikte kırılgan konular olan cari açık ve enflasyonda elde edilen kazanımların kaybedileceği kaygısını da taşıyordu.

2020-2022 Yeni Ekonomi Programı ile birlikte, bu sorunun da cevabını bulmuş olduk. İş dünyası olarak programda bu kırılgan konulara hassasiyet gösterilmesi bizleri çok memnun etti. YEP ile birlikte ülke ekonomisi üzerinde yeni bir başlangıç yapılıyor, Allah'ın izni ile Türk ekonomisi dengeleme süreci sonrası ayakları yere basar şekilde hem büyümesini sürdürecek hem de cari açık ve enflasyon gibi kırılganlığın yüksek olduğu konularda hedeflenen rakamlara ulaşacaktır."

#ASKON
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