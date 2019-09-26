Denizbank Bonus Kredi Kartı Kampanyaları nerelerde geçerlidir?

Bedavası en bol kredi kartı olan Bonus kartın tüm avantajlarına Denizbank Bonus kredi kartı ile sahip olabilirsiniz. Türkiye'nin ilk çipli kredi kartı Bonus kart kullanıcılarına bedava alışveriş ve zengin taksit seçenekleri gibi pek çok avantaj sunuyor. Denizbank Bonus kredi kartı, alışveriş yaptıkça bonus kazandıran ve taksit imkanı sunan milyonlarca işyerinde geçerli bir kredi kartıdır. Denizbank Bonus kredi kartı ile yararlanabileceğiniz avantajlar şunlardan oluşmaktadır:

Bonus kart ile tüm harcamalarınızda bonus kazanırsınız.

Bonus kartınızda birikmiş bonuslarınızla bir sonraki alışverişinizi bedavaya getirebilirsiniz.

Bonus Kart Program Ortakları'na bağlı işyerlerinde ve işletmelerde yapacağınız harcamalarda ekstra bonus ve taksit imkanından yararlanabilirsiniz.

Bonus kartınızın üzerindeki çip sayesinde sadece size özel zengin avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Bonus kart dünyanın her yerinde geçerli ve en çok kazandıran kredi kartıdır.

Denizbank bonus kartı başvurusu yapabileceğiniz noktalar; tüm Denizbank şubeleri, 0 850 222 08 00 AçıkDeniz İletişim Merkezi ve denizbank.com'dur. Online başvuruda T.C. kimlik numaranız, cep telefonunuz ve başvuru formunda bulunan güvenlik kodunu doldurduktan sonra talebiniz değerlendirmeye alınır ve kredi notunuza göre size kısa zamanda geri dönüş yapılır.

Denizbank Bonus Kart Başvurusu 200 TL Bonus Kampanyası

Denizbank Bonus kredi kartına hem başvuru yapıp hem de 200 TL bonus kazanabilirsiniz. DenizKartım uygulamasını akıllı telefonunuza indirip kampanyaya katılabilir, harcama sözünüze anında 200 TL bonus kazanma fırsatından yararlanabilirsiniz. Denizbank Bonus kart 200 TL bonus kampanyası katılım koşulları ve detayları şu şekilde belirtilmiştir:

1 – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında www.denizbonus.com, www.denizbank.com ,Mobil Deniz, Mobil web ve DenizBank Facebook sayfasından, Deniz Bonus kredi kartı başvurusunda bulunup, kartı onaylanan ve 31 Ekim 2019 tarihine kadar kart ile ilk 100 TL ve üzeri harcama yapan müşterileriler 50 TL Bonus kazanacaktır.

Bu kampanyadan kazanılan bonuslar 11 Kasım 2019 tarihinde harcama yapılan Denizbank Bonus karta yüklenecektir.

Son kullanma tarihine kadar kullanılmayan bonuslar 21 Kasım 2019 tarihinde geri alınacaktır.

Aylık harcama taahhüdü ile karta bir defaya mahsus bonus yüklenir. Harcama yapıldıkça da, alışverişlerden bonus kazanmaya devam edebilirsiniz.

Kampanyaya katılım başvurusunda bulunabilmek için kart borcunuzun geçmişe dönük her ay düzenli olarak ödenmiş olması ve kartınızın gecikmeye girmemiş olması gerekmektedir.

Harcama taahhüdünün 12 ay boyunca devam etmesi gerekmektedir.

Kampanya dahilinde seçilen alışveriş taahhüdünün 2 ay üst üste yerine getirilmemesi durumunda Sözünüze Bonus kampanyası sona erer. Kampanyanın sona ermesiyle birlikte kullanmadığınız bonuslar geri alınacaktır.

Denizbank Bonus Kart Online Giyim Harcamalarına 30 TL Bonus Kampanyası

DenizKatılım üzerinden kampanyaya katılan tüm Denizbank bonus kart sahipleri, internet üzerinden Bonus üye işyerlerinde yapacakları toplam 200 TL ve üzeri giyim harcamalarına özel 30 TL bonus kazanma şansına sahiptir. Tüm bireysel Deniz Bonus ve Denizbank Bonus Business kredi kartları kampanyaya dahildir. Ancak PTT Bonus ve net kartlar kampanya dahilinde değildir.

Kampanyaya katılmak için DenizKartım uygulaması üzerinden "Kampanyaya Hemen Katıl" butonunun tıklanması gerekmektedir. Kampanya bitiş tarihi 30 Eylül 2019 olup, internet üzerinden yapılan alışverişten kazanılan 30 TL bonusun son geçerlilik tarihi 6 Ekim 2019 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar kullanılmayan bonuslar geri alınacaktır.