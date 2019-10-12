Denizbank'ta %1,19 faiz oranlarıyla en düşük ihtiyaç kredisi

Denizbank %1,19 Faiz Oranlarıyla İhtiyaç Kredisi

Tüm nakit ihtiyaçlarınız için Denizbank ihtiyaç kredilerinden yararlanabilirsiniz. Eğitim, sağlık, beyaz eşya, tatil, düğün vb. tüm masraflarınız için avantajlı faiz oranları ve vade seçenekleriyle sunulan Denizbank ihtiyaç kredilerinden, 60 aya kadar vade seçenekleriyle yararlanmanız mümkündür. 10 bin TL’ye kadar düşük faiz avantajlarıyla sunulan kredilerden, Denizbank hızlı kredi başvurusu yöntemlerini kullanarak yararlanabilirsiniz.

%1,19 faiz oranlarından başlayan kredi kampanyalarından yararlanmak için kredi kapsamında tanımlanan başvuru şartlarının sağlanması gerekmektedir. Kredi miktarı ve vade seçeneklerine göre farklı oranlar uygulanabilmektedir. T.C. kimlik numarası ve cep telefonu numaranızı kullanarak 3.000 – 10.000 TL arasında ihtiyaç kredisi taleplerinizi bankaya kolayca iletebilirsiniz.

Denizbank İhtiyaç Kredisi Örnek Ödeme Tablosu

Denizbank avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında banka tarafından her bir kredi miktarı ve vade seçeneğine göre farklı maliyet oranları belirlenmiştir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden belirlenen oranlara göre 3 bin TL ihtiyaç kredisi için:

%1,19 faiz oranı ,

12 ay vade,

15 TL tahsis ücreti,

%19,7376 yıllık maliyet oranı,

Uygulanmaktadır. Bankanın belirlemiş olduğu kredi şartlarına göre 10.000 TL Denizbank ihtiyaç kredisi için:

60 ay vade seçenekleri,

%1,69 faiz oranı,

50 TL kredi tahsis ücreti,

%27,5699 yıllık maliyet oranı,

Uygulanmaktadır. 10 bin TL Denizbank ihtiyaç kredisi için belirlenen oranlar vade seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. 10 bin TL için %1,69 faiz oranı uygulanırken, 3 bin TL ihtiyaç kredisi için %1,19 faiz oranları geçerli olmaktadır.

Denizbank İhtiyaç Kredisi Başvuru Yöntemi

Denizbank ihtiyaç kredileri sayesinde tüm ihtiyaçlarınızı uygun finansman avantajlarıyla karşılayabilirsiniz. Kolay bankacılık yöntemleri ile sunulan krediler için Denizbank mobil ve bireysel internet bankacılığının yanı sıra, SMS yöntemi ile başvuru yapmanız mümkündür. Denizbank ihtiyaç kredilerine bireysel internet bankacılığı üzerinden başvuru yapacak kişilerin:

T.C. kimlik numarası,

Cep telefonu numarası,

Güvenlik kodu ve

Onay işlemi ile

Hızlı başvuru yapması mümkündür. Kullanılmak istenen kredi miktarına göre farklı ek ücret ve oranlar uygulanabilir. Tüm ihtiyaçlarınız için uygun finansman sağlayan Denizbank, eğitimden sağlığa, tatilden, beyaz eşya alışverişine kadar birçok farklı ihtiyaç türü için kredi sağlamaktadır.

Kredi başvuru yapacak kişilerin kredi notunun yeterli olması gerekmektedir. Kredi notu ve diğer şartları sağlayamayan kişilerin ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanması mümkün değildir.

Denizbank İhtiyaç Kredisi Kredi Masrafları

Denizbank ihtiyaç kredileri 60 ay vade ve %1,29’dan başlayan vade seçenekleriyle sunulmaktadır. Kredi kapsamında kullanılmak istenen kredi miktarına göre farklı oranlar belirlenmektedir. Söz konusu kredi miktarı için banka tarafından farklı oranların yanı sıra, ihtiyaç kredisi için yine kredi miktarı ve vade seçeneklerine göre farklı kredi masrafları talep edilmektedir.

Denizbank ihtiyaç kredisi kapsamında, 60 ay vade seçeneği ile sunulan 10 bin TL kredi için belirlenen kredi masrafları:

Kredi Tahsis Ücreti: 50 TL

Sigorta ve Vergi Dâhil Ücretlendirme: 362,24 TL,

Aylık Toplam Maliyet: %2,2975

Olarak belirlenmiştir. Denizbank ihtiyaç kredisi kapsamında müşterilere sunulan kredi üst limiti 55.000 TL olarak belirlenmiştir. 10.000 TL ve üzeri ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin Denizbank şubelerine gitmeleri gerekmektedir.