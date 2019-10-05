Denizbank'tan İndirim Müjdesi! Denizbank Mortgage %1.37 Faizli Konut Kredisi Kampanyası

Denizbank Mortgage %1.37 Faizli Konut Kredisi

Denizbank Mortgage Kredisi kampanyası kapsamında %1.37 faiz oranlarının yanı sıra, toplam 300 aya kadar vade seçenekleriyle konut kredisi talep edebilirsiniz. En uzun vadeli konut kredisi veren bankalardan biri olan Denizbank, Mortgage Kredisi kampanyası ile düşük faiz oranı, yüksek vade seçenekleri sunmaktadır. Satın alınmak istenen konutun %80 değerine kadar kredi banka tarafından sağlanmaktadır.

25 yıla kadar vade seçenekleriyle sunulan DenizMortgage kredisi hayallerinizdeki eve kavuşmanız için size gerekli finansman desteğini sunmaktadır. Sabit faiz avantajıyla sunulan Denizbank Mortgage Kredisi ile iler 60 ay vadeyle isterseniz de 300 ay vade ile konut kredisi imkânı sunulmaktadır.,

Denizbank Mortgage Kredisi Maliyet Oranları

Denizbank Mortgage Kredisi kampanyası ile dilediğiniz evi düşük faiz oranları ve yüksek vade seçenekleriyle satın alabilirsiniz. Sabit faiz ve eşit taksit avantajıyla sunulan Denizbank konut kredisi kampanyası ile satın almak istediğiniz evin yüzde 80’ine kadar kredi kullandırılmaktadır.

Denizbank tarafından konut kredisi kampanyası kapsamında belirlenen örnek maliyet tablosuna göre, 100.000 TL kredi tutarı için:

60 – 300 Ay Vade,

%1,37 Sabit Faiz Oranı,

%0,5 Kredi Tahsis Ücreti,

700 TL Ekspertiz Ücreti,

%18.1725 Yıllık Maliyet Oranı,

Olarak hesaplanmıştır. Kredi kapsamında DASK, hayat sigortası veya konut sigortası işlemlerinin Denizbank üzerinden yapılması halinde konut kredisi faiz oranlarında %0,02’lik indirim uygulanmaktadır.

Kredi kapsamında tahsis ücreti kredi miktarının binde beşi (%0,5) olarak belirlenmiştir. Söz konusu faiz oranları ve diğer ödeme seçenekleri kredi miktarı ve vade seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir.

Denizbank Mortgage Kredisi Özellikleri ve Masrafları

Denizbank konut kredisi kampanyası kapsamında sigortalar banka üzerinden yapıldığı takdirde %0,02 puan faiz oranlarında indirim yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, kredi kapsamında talep edilen masraflar:

189,98 TL Taşınmaz Rehin Ücreti,

700 TL Ekspertiz Masrafı,

DASK ve Konut Sigortası masrafı evin konumuna göre değişmektedir,

%0,5 Kredi Tahsis Ücreti,

Olarak belirlenmiştir. Denizbank üzerinden yapacağınız konut kredisi talepleriniz için bu masraflarla birlikte, kredi türüne, miktarına ve vadesine göre farklı masraflar da belirlenebilir. Denizbank konut kredisi faiz oranları ve diğer avantajlı seçenekleri ile yararlanabilirsiniz.

Denizbank Konut Kredisi Avantajları

Denizbank Mortgage Kredisi ile müşteriler birçok farklı avantaj sağlamaktadır. Yüksek vade avantajına sahip Denizbank konut kredisi, aynı zamanda düşük faiz oranlarıyla sunulmaktadır. Avantajlı geri ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranlarıyla son dönemlerin en çok tercih edilen konut kredileri arasında yer almaktadır. Denizbank konut kredisinin sağladığı başlıca avantajlar:

25 yıla kadar vade fırsatı (300 ay),

Sabit faizli ödeme seçenekleri,

Eşit taksitler halinde geri ödeme,

%1,37 faiz oranı,

Kredi miktarının %0,05’i kadar tahsis oranı,

Konut değerinin %80’nine kadar kredilendirme vb.

Yer almaktadır. Bu avantajların yanı sıra, Denizbank tarafından daha birçok farklı fırsat sunulmaktadır. Banka şubeleri üzerinden yapacağınız başvurular sırasında farklı indirim ve esnek ödeme seçeneklerinden yararlanmanız mümkündür.

Denizbank Mortgage Başvurusu ve İstenen Belgeler

Denizbank Mortgage kredisi kapsamında kredi kullanmak isteyen kişilerin banka şubeleri üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Bankanın hızlı kredi yöntemleri bu kredi kampanyası için geçerli değildir. Banka şubeleri üzerinden taleplerinizi iletmenizin ardından gerekli evrakı bankaya eksiksiz olarak teslim etmeniz gerekmektedir.

Denizbank Mortgage Kredisi başvuru sırasında istenen belgeler arasında:

Nüfus cüdanı fotokopisi,

Gelir belgesi,

Satın alınmak istenen konutun tapusu,

Başvuru formu ve ek belgeler

Yer almaktadır. Denizbank konut kredilerinden yararlanmak için bankanın belirlemiş olduğu belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.