Depremin ardından hasar ihbarlarının sayısı 2000’i aştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Marmara Denizi merkezli depremin ardından hızla hasar ihbarlarını almaya ve hasar tespit çalışmaları için eksper görevlendirmelerini yapmaya başladı. Yoğunlukla İstanbul’dan olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir’den yaklaşık 2000’i aşkın Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için hasar ihbarı yapıldı.

Depremin ardından tüm ekibiyle operasyon süreçlerine odaklanan DASK, Zorunlu Deprem Sigortası’na sahip konut sahiplerinin ilettiği hasar ihbarlarını değerlendiriyor. Yapılan bilgilendirmede; şu ana kadar İstanbul ağırlıklı olmak üzere çevre iller de dahil 2000’in üzerinde hasar ihbarı alındı. Eksperleri hasar tespiti için sigortalı konutlara göndermeye başlayan DASK, hasar süreçlerini etkin şekilde yönetmek için yürüttüğü çalışmalar sayesinde hasar tespitlerini mobil cihazlar üzerinden çok daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapıyor. Hasar tespit ve değerlendirme süreçlerinin sonuçlanmasının ardından kısa sürede tazminat ödemeleri gerçekleştirilecek.

Öte yandan bugün Türkiye’de her iki konuttan biri Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altında olduğu bildirildi. Sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş iller yer alıyor. Yalova, Sakarya ve Bolu’da sigortalılık oranları yüzde 80’i aşarken, İstanbul’da ise yüzde 63’e ulaşmış durumda.

Güncel hasar bilgilendirmeleri dask.gov.tr internet sitesinden takip edilebilirken; hasar ihbarları da yine aynı adresten ya da Alo DASK 125 çağrı merkezinden yapılabiliyor.

(İHA)