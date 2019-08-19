Devlet Destekli Faizsiz Evlilik (Düğün) Kredisi 2019 - Kredi Nasıl Alınır?

Devlet destekli faizsiz evlilik kredisi kampanyaları 2019 yılında da evlenerek hayatlarını birleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip edilmektedir. Devlet kurumlarının yardımlarıyla çeyiz hesabı açarak kredi desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, birtakım koşulları yerine getirmek durumundadır. Ülkemizde bankacılık sektöründe faaliyetlerini sürdüren özel ve kamu bankaları arasında yeni evlenen müşterilerine evlilik kredisi desteği sunan bankalar şunlardan oluşmaktadır:

Vakıfbank

Garanti BBVA

ING Bank

Türkiye İş Bankası

T.C. Ziraat Bankası

Yapı Kredi Bankası

Devlet Destekli Faizsiz Evlilik Kredisi Başvuru Şartları

Devlet destekli faizsiz evlilik kredisine başvuru koşulları; Aile, Çalışma e Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından duyurulmuştur. Bu bağlamda evlenecek çiftlerin özel olarak faydalanabilecekleri düğün kredisinin geri ödemeleri de kolay olduğu için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene itibarıyla da yoğun ilgi görmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren özel ve kamu bankaları tarafından alınabilen devlet destekli evlilik kredisi başvurusu için evlenen çiftlerin şu şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

Evlenecek çiftlerden birinin veya her ikisinin 27 yaşını aşmamış olması

Devletin anlaşmalı olduğu bankalarda “çeyiz hesabı” açılmış olması

Bu krediden yararlanmak isteyenlerin çeyiz hesabında 3 yıl boyunca ayda en az 100, en fazla bin TL yatırması

Bu krediden yararlanmak isteyenlerin TCK’ya göre ağır suçtan sabıkasının olmaması

Evlilik kredisi kabul edildiği durumda yalnızca 1 defalık kullanılabilir

Söz konusu açılan çeyiz hesabında evlenecek çiftlere 5’er bin TL olmak üzere toplamda 10 bin TL kredi verilir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde başlatılan bu uygulama ile yeni evlenen kişilerin yukarıdaki şartları yerine getirmesi halinde faizsiz olarak 10 bin TL tutarındaki devlet destekli evlilik kredisinden yararlanmaları mümkün olmaktadır.

Devlet Destekli Evlilik Kredisi Veren Bankalar ve Başvuruları

Devlet destekli düğün kredisi veren bankalar ve başvuru yöntemleri

Ziraat Bankası

Akbank

Garanti BBVA

Vakıfbank

QNB Finansbank

Türkiye İş Bankası

de bu kredi uygulamasından yararlanmak isteyenler tarafından merak konusu haline getirilmektedir. Bu kapsamda yazımızın başında belirttiğimiz gibi pek çok özel ve kamu bankası müşterilerine evlilik kredisi imkanı sunmaktadır:

Devlet destekli evlilik kredisi başvuruları bu bankaların şubelerinden gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda bankanın müşteri temsilcileri ile iletişime geçerek evlilik kredisi talebinde bulunmanız gerekmektedir. Daha sonra şartlara uygun olmanız halinde adınıza “evlilik kredisi çeyiz hesabı” açılacaktır. Söz konusu hesaba aylık veya 3 ayda 1 olacak şekilde para yatırmanız zorunludur. Bununla birlikte devletin anlaşmalı olduğu bankaların gerek görmesi durumunda kimlik belgesi dışında da ek belgeler talep etmesi söz konusu olabilmektedir.

Devlet Destekli Evlilik Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Devlet destekli düğün kredisi başvurusu için gerekli evraklar, şu şekilde belirlenmiştir:

Başvuru sahibine ait T.C. kimlik belgesi (pasaport veya sürücü belgesi)

Gelir Belgesi

Adres beyannamesi

Son 3 ay içinde ödenmiş ve başvuru sahibinin adına düzenlenmiş su, elektrik, doğal gaz, telefon faturası

Bankanın talep edebileceği diğer belgeler

Bu belgelerin tamamlanmasıyla birlikte en yakın banka şubesine giderek evlilik kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Devlet Destekli Evlilik Kredisi Detayları

Devlet destekli evlilik kredisi kampanya detayları , yeni evlenen ve düğün masraflarını kredi desteği ile karşılamak isteyen çiftleri yakından ilgilendirmektedir. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen bu kredi türünde şu detaylardan söz etmek mümkündür:

Evlilik kredisi vade sayısı 1 ila 60 arasında değişmektedir.

Evlenecek kişiler kredi çekerken birbirleri için kefil olabilirler.

Çekilecek kredi miktarı, başvuru sahiplerinin kredi notuna veya aylık gelirlerine göre değişiklikler gösterebilmektedir.

Bunun yanında devletin anlaşmalı bankalarından verilen evlilik kredisi geri ödemelerinde 1 yıl erteleme imkanı bulunmaktadır.