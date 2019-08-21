Devlet Destekli Seracılık Kredisi 2019 - Seracılık Hibe Desteği Nasıl Alınır?

Devlet destekli seracılık kredisi almak için vatandaşların öncelikle aktif olarak tarımsal faaliyetlerde bulunuyır olması gerekmektedir. Devlet tarafından sağlanan destek kredileri sürdürülebilir kalkınma ve üreticinin desteklenmesi politikalarına bağlı olarak hibe olarak ya da düşük faizlerle sunulmaktadır. Kamu bankaları üzerinden vatandaşların seracılık faaliyetlerine yönelik uygun kredi paketlerinden yararlanmaları mümkündür. Devlet destekli seracılık kredisi ile tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Uzun vade seçenekleri ve düşük kredi faiz oranları sayesinde örtü altı tarıma devlet desteği verilmektedir.

Seracılık kredilerinden genellikle aktif olarak bu işle uğraşan ya da uğraşmış olan kişilere verilmektedir. İlk defa sera açmak ya da tarımsal faaliyetlere başlamak isteyen kişilerin belirli proje çağrı dönemlerinde başvuru yapmaları ve gerekli sertifika eğitimlerine katılmaları gerekmektedir.

Develet Destekli Seracılık Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

Seracılık destekleri çeşitli bakanlık ve kamu kurumları tarafından anlaşmalı kamu bankaları üzerinden verilmektedir. Türkiye’de hizmet veren bazı özel bankalarda kendi bünyesinde çeşitli sera ve tarım destek kredileri sunmaktadır. Devlet destekli seracılık kredisi veren banka ve kurumlar;

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Halkbank

KOSGEB

Tarım ve Orman Bakanlığı

Olarak belirlenmiştir. Bu kurumlar üzerinden devlet destekli kredi almanız mümkündür. Kurum ve proje özelliklerine göre kredi başvuruları için gereken şartlar ve istenen belgeler farklılık gösterebilir.

Devlet Destekli Seracılık Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Sera hibe desteği başvuru ve kredi talebi için gerekli olan belgeler, kredi talebinde bulunulacak olan kuruma göre farklılık gösterebilmektedir. Bankalardan talep edilecek kredilerde istenen belgeler;

Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi

Çiftçilik belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sera ekspertiz değeri (sera satın alımları için)

Proforma ve faturalar (yeni sera kurulumu, onarımı vb. için)

İkametgah belgesi

Teminata ilişkin evrak

Başvuru formu

Yer almaktadır. Kurumlar tarafından bu belgelere ek olarak sizden farklı belgelerde talep edilebilmektedir. Tüm kredi türlerinde olduğu gibi devlet destekli seracılık kredisi için de kredi notu oldukça önemlidir.

Seracılık Kredisi Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Seracılık kredisi başvuru şartları proje ve kredi detaylarına göre belirlenmektedir. Buna göre temel şartlar;

Kontrollü örtüaltı tarımın yapılacağı alanın uygun koşullara sahip olması

En az 1 dekarlık araziye sahip olmak

ÖKS kaydı bulunmak (Örtüaltı Kayıt Sistemi)

Seracılık faaliyetine ilişkin yapılacak gelir, gider, masraf vb. harcamaların gösterilmesi

Gerekmektedir. Bu şartların yanı sıra her proje döneminde farklı şartlarda eklenebilmektedir.

Ziraat Bankası Seracılık Kredisi Özellikleri Nelerdir?

Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri kapsamında vatandaşlara Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklığı ile seracılık kredisi sunulmaktadır. 750 bin TL ve 10 milyon TL’ye kadar verilen kredilerde farklı faiz ve vade seçenekleri uygulanmaktadır. Örtüaltı faaliyetlerin %75’ine kadar kredi desteği sağlanmaktadır. 7 yıl vade ile %8,25 faiz oranlarına sahip, iki yıla kadar ödemesiz kredi verilmektedir.

KOSGEB Seracılık Destek Kredisi Özellikleri Nelerdir?

Seracılık destekleri arasında en bilineni KOSGEB yeni sera hibe desteğidir. KOSGEB tarafından sağlanan bu desteğe göre;

100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi

50 bin TL’ye kadar hibe

Verilmektedir. KOSGEB kredilerinden yararlanmak için vatandaşların öncelikle faaliyetlerine ilişkin proje hazılamaları ve 32 saatlik girişimcilik kurslarına katılarak hibe projelerine başvuru hakkı kazanmaları gerekmektedir. Çeşitli devlet kurumlarından ve bankalardan seracılık kredisi ve hibe almanız mümkündür. KOSGEB devlet destekli seracılık kredisi için fizibilite çalışmalarının doğru yapılması oldukça önemlidir.