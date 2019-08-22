Devlet Mazot Desteği Nedir, Nasıl Alınır?

Devlet mazot desteği almak için öncelikle vatandaşların aktif olarak tarımsal faaliyetlerde bulunuyor olması ve üretim yapıyor olması gerekmektedir. Tarım ve hayvancılığın ülke genelinde desteklenmesine yönelik uygulanan politikalar sayesinde çiftçilerin birçok farklı destek programından yararlanması mümkündür. Artan fiyatlar ve devamlı gelen zamlar karşısında çiftçileri bir nebze rahatlatan bu destekleri almak için bazı şartların taşınması gerekmektedir. Devlet mazot desteği almak birçok çiftçi için en oldukça önemlidir.

Devlet kurumları tarafından çiftçilere verilen en önemli yardım olarak gösterilen mazot yardımı tarımsal ürün yetiştiren kişilerin yüksek fiyatlardan verilen mazotlara karşı bir koruma sağladıkları düşünülmektedir. Gerekli şartları taşıyan tüm çiftçilerin bu yardımlardan ve teşviklerden yararlanması mümkündür.

Devlet Mazot Desteği Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Mazot desteği başvuru işlemleri için öncelikle çiftçilerin bazı şartları taşımaları gerekmektedir. Mazot desteklerinden yararlanmak için öncelikle çiftçilerin ÇKS belgesine sahip olması gerekmektedir. Diğer çiftçi desteklerinde olduğu gibi mazot destekleri içinde Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı olmayan kişilerin bu haklardan yararlanması mümkün değildir.

Günümüzde çiftçilere verilen en önemli yardımlar arasında yer alan mazot desteği birçok farklı şarta bağlanarak vatandaşlara sunulmaktadır. Genel olarak mazot desteğinden çiftçilerin yararlanması için aranan şartlar arasında;

En az 1 dekar tarım arazisine sahip olmak

ÇKS belgesine sahip olmak

Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine şahsen başvuru

Aktif tarım faaliyetlerinde bulunuyor olmak

Yer almaktadır. Bu şartlara ek olarak daha farklı şartlarda aranabilmektedir. Belirli dönemlere göre şartlarda ve başvuru koşullarında farklılık görülebilir.

Devlet Mazot Desteği Almak İçin Başvurular Nasıl Yapılır?

Mazot destek ödemeleri alabilmek için öncelikle ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirlenen şartlara haiz olmak gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişilerin mazot desteklerinden yararlanmaları mümkündür. Çiftçilerin mazot desteği başta olmak üzere; gübre, yem vb. tarımsal faaliyetlere ilişkin desteklerden yararlanabilmesi için Milli tarım Projesi kapsamında yer alması gerekmektedir.

Mazot desteğinden yararlanmak isteyen kişiler destekten yararlanmak istediklerine dair bir dilekçe yazarak Tarım il veya ilçe müdürlüklerine başvurularını yapmaları gerekmektedir. Dilekçenin iletilmesinin ardından onay süreci başlatılır. Gerekli şartların sağlanması halinde destekler kısa süre içinde verilmektedir. Mazot desteklerinde yararlanmak isteyen kişiler Ziraat Bankası aracılığıyla düzenli olarak mazot desteğini alabilirler.

Mazot Desteği Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Mazot gübre desteği sorgulama işlemleri için çiftçilerin E – devlet şifrelerini almış olmaları gerekmektedir. Üretici destekleme sorgulama ekranı üzerinden yapılan sorgulamada alınan desteklere ilişkin tüm bilgiler yer almaktadır. Sisteme giriş yapmak için PTT’den alınan E – devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası yeterli olmaktadır. Mazot ve gübre desteklerinin sorgulanma işleminin yapılması destek kapsamında hala yararlanıp yararlanmadığının öğrenilmesi için oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra; üretici senelik alımlar, devlet katkıları, budama desteği vb. birçok unsur aynı sistem üzerinden sorgulanabilmektedir.

Kimler Mazot Desteği Alabilir?

Çiftçiye mazot desteği kapsamından tüm çiftçiler yararlanabilmektedir. Bunun için gerekli şartları sağlamak ve ilgili kurumlara destek almak için başvuru yapmak yeterli olacaktır. Bu desteklerden sadece çiftçiler yararlanabilir. Bu nedenle normal vatandaşların bu desteklere yapacakları başvurular onaylanmayacaktır. Devlet mazot desteği tarımsal kalkınmanın desteklenmesi ve üretimin arttırılmasın yönelik oldukça önemli bir destektir.

Mazot desteklerine ek olarak çiftçilerin gübre desteklerinden yararlanmaları da mümkündür. Mazot desteklerinden yararlanmak için aranan 1 dekarlık tarım arazisi olma şartı eğer aynı ayna gübre desteğinden ed yararlanılacaksa 50 dekara çıkmaktadır. Bu nedenle destek almadan önce şartları mutlaka değerlendirmeniz tavsiye edilmektedir.