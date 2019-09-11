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Dicle EDAŞ'tan Şırnak'a 10 milyon liralık yeni hizmet binası
ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (EDAŞ) 10 milyon liraya mal olacak Şırnak'taki yeni hizmet binasının 2020 yılının haziran ayında tamamlanacağı bildirildi.Şirketten yapılan açıklamada, yeni bina için düzenlenen temel...
Ekonomi 11.09.2019, 09:56 11.09.2019, 10:04
ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (EDAŞ) 10 milyon liraya mal olacak Şırnak'taki yeni hizmet binasının 2020 yılının haziran ayında tamamlanacağı bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, yeni bina için düzenlenen temel atma törenine Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ve Şırnak İl Müdürü Murat Horoz'un katıldığı belirtildi.
Dicle EDAŞ'ın Şırnak'taki hizmet binası, yaklaşık 4 yıl önce il merkezinde gerçekleştirilen güvenlik amaçlı operasyon sırasında ciddi hasar görmüştü. 10 milyon liraya mal olacak Şırnak İl Müdürlüğü'ne ait yeni hizmet binasının ise 2020 yılının haziran ayında tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.
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