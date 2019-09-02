Son Dakika
Arda Turan’dan büyük fedakarlık
Kene bir ölüme daha neden oldu
Borsa haftaya yatay başladı
Suriyelilerden Afrin’de Türkiye’ye teşekkür gösterisi
Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı
Çanakkale’de 48 mülteci yakalandı
İkinci çeyrek büyüme verisi açıklandı
Serbest piyasada döviz fiyatları... Döviz güne nasıl başladı?
Didim’de balıkçılar denize açıldı
Yargıtay’dan dövizle kredi çekenler için önemli karar

Didim’de balıkçılar denize açıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, 1 Eylül’de balık avı yasağı bitmesiyle birlikte balıkçılar denize açılmaya başladı.

Ekonomi 02.09.2019, 09:25 02.09.2019, 09:31
Didim’de balıkçılar denize açıldı
banner63

Aydın’ın Didim ilçesinde, 1 Eylül’de balık avı yasağı bitmesiyle birlikte balıkçılar denize açılmaya başladı.

Didim Akbük Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celalettin Erol, ülke genelinde 1 Eylül’de balık avlama yasağın kalınmasıyla beraber ilçede balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek balık tekneleriyle açık denize açılmaya başlandığını belirtti.

İlçede üç adet su ürünleri kooperatifi olduğunu ifade eden Erol, ”Didim üç tarafı denizlerle kaplı bir yarım ada konumundadır. Kuzey de Akköy Su Ürünleri Kooperatifi, Güneyin de Akbük Su Ürünleri Kooperatifi ve birde merkezde Didim Su Ürünleri Kooperatifi yer alıyor. Her bir kooperatifin ortalama 67 üyesi bulunuyor. Didim de turizm sezonun sonuna gelindiği bu günlerde balık sezonun devreye girmesi ilçede bir hareketlilik kazandırıyor. Balık avlanma sezonu bu gün başladı. Yeni balık av sezonun iyi geçeceğini umut ediyoruz” diye konuştu.

Didim açıkların da çupra, kefal, istavrit, çinakop balığın ağırlıklı olarak yer aldığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#deniz #balıkçı #Didim #aydın
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
İmsak 04:42
Güneş 06:10
Öğle 12:54
İkindi 16:33
Akşam 19:27
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@