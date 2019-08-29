Dijital harcamaların yarısı VakıfBank'tan
İSTANBUL (AA) - VakıfBank, yeni kampanyası kapsamında müşterilerinin App Store, Netflix, Apple Music, iTunes, Google Play, Spotify ve BluTV gibi platformlardan yaptığı toplam 40 TL'ye kadar olan harcamaların yarısını hediye edecek.Bankadan...
İSTANBUL (AA) - VakıfBank, yeni kampanyası kapsamında müşterilerinin App Store, Netflix, Apple Music, iTunes, Google Play, Spotify ve BluTV gibi platformlardan yaptığı toplam 40 TL'ye kadar olan harcamaların yarısını hediye edecek.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, dijital platformlar üzerinden harcama yapan müşterilerinin yanındaki güç olmak için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında müşteriler, online platformların tadını çıkarırken toplam 40 TL'ye kadar olan harcamalarının yarısını VakıfBank karşılayacak.
Ayrıca müşteriler EFT ve havale işlemlerini ücretsiz olarak yaparken kredi kartları için de aidat ödemiyor.
Kampanyaya VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı kullanıcıları katılabilecek.
VakıfBank Bankomat Kart veya VakıfBank kredi kartı ile söz konusu platformlardan harcama yapan müşterilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için katılım koşullarından dördünü yerine getirmeleri gerekiyor. Söz konusu koşullar şöyle sıralanıyor:
"Her ay hesaba tek seferde en az 100 TL EFT ile para girişi olması, aylık en az 100 TL kredi kartı harcaması yapılması, VakıfBank Mobil ya da internet bankacılığından bir kez EFT/Havale yapılması, ay boyunca toplam mevduat (vadeli/vadesiz) tutarının her gün en az 1.000 TL olması, VakıfBank Mobil ya da internet bankacılığından bir adet fatura ödenmesi, bankomat kart ile ayda bir kez alışveriş yapılması ya da VakıfBank ATM’sinden Bankomat kart veya QR kod ile para çekme işlemi yapılması."
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