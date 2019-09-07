Dikkat! Çift Maaş Alabilirsiniz

Emekli hangi sigortalılık sistemine tabi olursa olsun farketmiyor. Vefat eden eşinden dul aylığı adında 2. bir maaş alıyor. Örnek olarak kadın SSK emeklisi, eşi vefat eden Bağkur emeklisi ise dul aylığı alabiliyor. Vefat eden eş SSK ya da Bağ - Kur lu ise dul emekli eş, maaşının %50'lik miktarını, eş memursa maaşının %75'ini alıyor.

3'e Çıkabiliyor

Bazı durumlarda emekli kadının 3 farklı emekli maaşı alma hakkı bulunuyor. Kendi çalışmasından dolayı emekli maaşı 1. maaş olurken, vefat eden kocasından gelen dul aylığı 2. maaşı oluyor, Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatı sonrasıda yetim aylığı alıyor ve 3 maaşa da hak kazanmış oluyor.

Nasıl Bağlanıyor?

Anne baba eğer 30 Eylül 2008 tarihi sonrasında ölmüşse;

Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tümü, düşük aylığın ise yarısı bağlanıyor.

Her ikisi de Bağ - Kur'lu ise yüksek aylığın tümü, düşük aylığın ise yarısı bağlanıyor.

Eğer her ikisi de memur yani Emekli Sandığı'ndan sigortalıysa yüksek olan maaş bağlanıyor.

Eğer her ikisi de 1 Ekim 2008 öncesinde memur olmuş eski memursa yüksek olan maaş veriliyor.

Eğer her ikisi de 1 Ekim 2009 sonrası memur olmuş yeni memursa yükseğin tamamı ve düşüğün yarısı bağlanıyor.