Dış borcu kapatacak servet çöpte yatıyor

AGED Genel Müdürü Osman Kaytan, Türkiye’de her yıl 6,5 milyar TL’lik değerlendirilebilir ham madde (kâğıt, plastik ve metal atıklar) çöpe atıldığını belirtirken "Bu rakam Hazine’nin bir aylık dış borcuna denk" dedi.

AGED Genel Müdürü Osman Kaytan, Türkiye’de her yıl 6,5 milyar TL’lik ham maddenin çöpe atıldığını açıkladı. Kaytan, bu atıkların ekonomi üzerinde büyük olumsuz etkileri olduğunu kaydederek, "Birçok kişinin çöp zannederek attığı kâğıt, plastik, metal atıklar aslında bizim sanayimizin ihtiyaç duyduğu ham maddeler. Bu ham maddeler sisteme geri kazandırılabilirse, Türkiye 6,5 milyar TL’lik ithalat yapmaktan kurtulacak. Bu rakamın içinde bu atıkları toplamak için ihtiyaç duyulan emek, yakıt, nakliye, temizleme vb. maliyetler yok. Bunları da eklerseniz, 10 katı bir rakama ulaşıyorsunuz. Bu da 65 milyar TL demek. Türkiye’nin 2019 yılında ödemesi gereken toplam borç 225 milyar TL. Bu rakamın sadece 60 milyar TL’si hazinenin ödemesi gereken dış borç rakamı. Maliye Bakanlığı bu borcu ödemek için hazine gelirlerine bel bağlıyor. Oysa bu rakam sadece çöpe giden değerlendirilebilir atıkların karşılığıdır" dedi.

"TEK İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY KAYNAKLARIMIZI ÇÖPE ATMAMAK"

Vatandaşların bilinçli olması durumunda ülkemizin kendi kaynakları ile kendi kendine yetebileceğini belirten Kaytan, "Türkiye’nin dışarıdan borç bulmaya ihtiyacı yok. Aslında israf etmezsek, kâğıt, plastik ve metal gibi ham maddeleri çöpe atmazsak, kendi kendimize yetebiliriz. Sanayi, bu hammaddeyi işleyip, nitelikli ürün haline getiriyor ve buradan elde ettiği ürünleri ihraç ediyor. Bu rakamı da eklerseniz, 100 milyar TL’lik bir kaynağa ulaşıyorsunuz. Bu durumda hazinenin borcu dışında özel sektörün borcunun bir kısmı için bile kaynak oluşturmuş oluyorsunuz. Tek ihtiyacımız olan şey kaynaklarımızı çöpe atmamak" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK REFAHA ULAŞMAK İÇİN KİMSEYE İHTİYAÇ DUYMAYIZ"

Bu sayede kimseye ihtiyaç duymadan ekonominin büyüyebileceğini ifade eden Kaytan, "Bunun için başta vatandaşlarımız olmak üzere, belediyelere ve kamuya önemli işler düşüyor. Geri dönüşümü sağlarsak, kaynaklarımızı heba etmezsek, ekonomik refaha ulaşmak için kimseye ihtiyaç duymayız" şeklinde konuştu.

(İHA)