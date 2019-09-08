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Doğum Yapan Anneler 10.000 TL'den Fazla Ödeme Alabilir!
Sigortalı çalıştığı esnada doğum yapan annelere devlet birçok destek veriyor. Bu destek asgari ücretle çalışan bir anne için 6.848 TL'ye ulaşırken, maaşı brüt 4.000 TL olan anneler için 10.000 TL'den fazla oluyor.
Sigortalı olarak çalışmakta olan anneler doğum yaptıkları esnada 112 günlük ücret, süt parası ve doğum yardımı alıyorlar. 1 çocuğu bulunan asgari ücretle çalışan bir annenin aldığı para 6.848 TL'ye kadar ulaşıyor. Söz konusu rakam çocuk sayısına ve brüt maaşa göre artış gösteriyor. 4.000 TL brüt maaşı olan doğum yapan anne için ise toplam yapılan ödeme 10.000 TL'yi geçiyor.
Maaş SGK'dan
Üçüncü Çocuk İçin 600 TL
Anneler aynı zamanda doğum yardım parası da ödeniyor. Burada ödemeler ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk ve sonrasında ise 600 TL oluyor.
Annelerin aldığı son ödeme de süt parası olarak biliniyor ve her yıl artan süt parası 2019 yılı için 180 TL olarak veriliyor.
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