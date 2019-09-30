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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

Dolar/TL, 5,6550 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,6550 seviyelerinde işlem görüyor.

Ekonomi 30.09.2019, 11:01 30.09.2019, 11:16
Dolar/TL, 5,6550 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,6550 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü, 5,65-5,69 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 5,6708'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk gününe düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında, 5,6550 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 6,1860'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,9570'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0943'ten ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,2310'dan işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 99,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD borsalarında işlem gören Çin'li firmaların borsa kotundan çıkarılabileceği iddiasının dolardaki düşüşte etkili olduğunu söyledi.

Bugün, yurt içinde Yeni Ekonomi Programı (YEP), yurt dışında ise İngiltere'de 2. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesi'nde işsizlik, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de, Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek, 5,7180'in direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#ekonomi #dolar #Piyasalar #DolarTL
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