Dolar/TL 5,6750 seviyesinden işlem görüyor
İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,6750 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizinde piyasa beklentilerine paralel indirime gitmesi sonrası düşüşe geçen...
İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,6750 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizinde piyasa beklentilerine paralel indirime gitmesi sonrası düşüşe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kaybıyla 5,6591'den tamamladı.
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,6750 seviyesinden alıcı buluyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,4 değer kazancıyla 1,1102, dolar endeksi yüzde 0,3 düşüşle 98,052 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,6 yükselişle 1,2412'den işlem görüyor.
Analistler, TCMB'nin politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 16,50'ye çekmesinin Türk lirası varlıkları pozitif etkilediğini, bu kararın ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) da faiz indirimine gitmesinin fiyatlamada önemli rol oynadığını söyledi.
Bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi eylül ayı tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6410 seviyesinin kırılması halinde 5,6050'nin destek konumuna gelebileceğini kaydetti.
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:20
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:10
|Yatsı
|20:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0