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Dolar/TL, 5,6860 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,6860 seviyelerinde işlem görüyor.

Ekonomi 03.10.2019, 09:48 03.10.2019, 10:05
Dolar/TL, 5,6860 seviyesinden işlem görüyor
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İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,6860 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, 5,7580 seviyesini test etmesi sonrası düşüşe geçen dolar/TL, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 5,7016'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında, 5,6860 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 6,2330'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,9810'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,0950'den ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 düşüşle 1,2280'den işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 99,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'nin Avrupa Birliği'ne yönelik yeni tarife kararının ve açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırmasıyla doların diğer para birimleri karşısında değer kazanabileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde Tüketici Fiyatları Endeksi, yurt dışında Almanya, Avro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,65 seviyesinin destek, 5,75'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylülde TÜFE'nin yüzde 1,34 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre, bir önceki ay yüzde 15,01 olan yıllık enflasyonun yüzde 9,64'e düşeceği hesaplanıyor. Enflasyon ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#euro #ekonomi #dolar #Piyasalar #DolarTL
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