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Dolar/TL 5,6930 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,6930 seviyelerinde işlem görüyor.

Ekonomi 06.09.2019, 09:50 06.09.2019, 10:33
Dolar/TL 5,6930 seviyesinden işlem görüyor
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İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,6930 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 5,6478 - 5,7016 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 5,6920'den tamamladı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,6930 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,2890'dan, sterlin/TL yatay seyirle 7,0180'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi 1,10'un hemen üzerinde işlem görürken, dolar endeksi yüzde 0,06 azalışla 98,35 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,08 artışla 1,2342 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ağustos ayı Hazine nakit dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de ağustos ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 5,7150'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

#DolarTL #döviz #Piyasalar
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