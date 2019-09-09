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Dolar/TL, 5,7120 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 5,7120 seviyelerinde işlem görüyor. Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen ve en yüksek 5,8405, en düşük 5,6470 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık...

Ekonomi 09.09.2019, 09:59
Dolar/TL, 5,7120 seviyesinden işlem görüyor
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İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 5,7120 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen ve en yüksek 5,8405, en düşük 5,6470 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 2,01 değer kaybederek cuma gününü 5,7134'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 5,7120 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 6,3035'ten, sterlin/TL yüzde 0,25 azalışla 7,0050'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi 1,10'un hemen üzerinde işlem görürken, dolar endeksi yüzde 0,005 artışla 98,45 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,15 azalışla 1,2265 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının gündemin odağında olacağını belirterek, bugün yurt içinde TCMB beklenti anketi, yurt dışında İngiltere'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,7340'ın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

#Dolar/TL #döviz #Piyasalar
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