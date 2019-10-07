Dolar/TL, 5,75 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya artışla başlamasının ardından 5,7480 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü, 5,68-5,71 bandında hareket eden dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 5,7151'den haftayı tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde, 5,7480 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 artışla 6,3080'den, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 7,0710'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,0980'den ve sterlin/dolar paritesi önceki kapanışın hemen altında 1,2305'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,86 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, piyasaların yeni haftaya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi haberi ile başladığını belirterek, hafta boyunca Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin döviz kurları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Geçen hafta ABD'de açıklanan, özellikle imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri sonrası resesyon endişelerinin arttığını belirten analistler ABD Merkez Bankasının (Fed) 30 Ekim'de 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağı beklentilerinin yüzde 80'i aştığına dikkati çekti.

Analistler, faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla doların diğer para birimleri karşısında gerileyebileceğini, ABD tarafından gelecek makroekonomik verilerin Fed'in kararları üzerinde etkili olacağı için yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Hafta boyunca ABD'de Trump'ın azil süreci, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında 10 Ekim'de başlaması beklenen ticaret müzakerelerinin de takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,65 seviyesinin destek, 5,75 ve 5,78'in direnç konumunda olduğunu söyledi.