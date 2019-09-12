Dolar/TL 5,7610 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7610 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün analistlerin önemli direnç olarak takip ettikleri 5,7930'u test eden dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,3 değer kaybıyla 5,7516'dan tamamladı.

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı öncesi güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 5,7610 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,3520, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 7,1040'tan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 1,1010 ve dolar endeksi yatay bir seyirle 98,65 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,04 azalışla 1,2326'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün TCMB'nin politika faizini indirmesine kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları ve sonrasında Başkan Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in destek konumunda izleneceğini, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını belirten analistler, 5,7930'un direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin, bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizleri 250 baz puan indirmesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 175, en yüksek 375 baz puan indirim arasında yer aldı. 25 Temmuz PPK toplantısında politika faizi 425 baz puan indirilerek yüzde 19,75 düzeyine çekilmişti.