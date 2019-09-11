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Dolar/TL, 5,7890 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7890 seviyelerinde işlem görüyor.Dün 5,74-5,79 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,7682'den tamamladı. Dolar/TL,...

Ekonomi 11.09.2019, 09:55 11.09.2019, 10:02
Dolar/TL, 5,7890 seviyesinden işlem görüyor
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İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7890 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 5,74-5,79 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,7682'den tamamladı.

Dolar/TL, dünkü yükseliş eğilimini bugüne taşıyarak saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde, 5,7890 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,3955, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,1580'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, yatay bir seyirle 1,1045 ve dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 98,39 seviyesinde bulunuyor.

Sterlin/dolar paritesi ise Brexit'e ilişkin gelişmelerle yüze 0,2 artarak 1,2368 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıklaması sonrası siyasi gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini belirterek, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7950'nin önemli direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası düşüşlerde 5,7350'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.

#DolarTL #döviz #Piyasalar
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