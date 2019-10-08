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Dolar/TL, 5,80 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,7990 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, 5,70-5,84 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 5,83'ten günü tamamladı. Dolar/TL,...

Ekonomi 08.10.2019, 09:53 08.10.2019, 10:09
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İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,7990 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, 5,70-5,84 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 5,83'ten günü tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 5,7990 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 6,3740'tan, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kaybıyla 7,1310'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0980'den ve sterlin/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üstünde 1,2290'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 98,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için yapılacak harekata ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, Trump'ın çelişkili açıklamaları sonrası ABD tarafından gelecek söylemlerin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'de iç siyasi çekişmeler nedeniyle Trump'tan gelecek açıklamaların çelişkili olmaya devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, piyasalarda artan oynaklığın ise kısa süreli olacağı tahmininde bulundu.

Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın piyasalar tarafından takip edileceğini, yatırımcıların Fed'in gelecek dönem faiz politikasına ilişkin bir ipucu arayacağını belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,84 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 5,75 ve 5,65 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.

#DolarTL #Piyasalar
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