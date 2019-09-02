Dolar/TL 5,8010 seviyesinden işlem görüyor
İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,8010 seviyelerinde işlem görüyor. Geçen ay en düşük 5,4483, en yüksek 6,3370 seviyelerini gören dolar/TL, ağustos ayını bir önceki aya göre yüzde 4,37 değer kazancıyla...
İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,8010 seviyelerinde işlem görüyor.
Geçen ay en düşük 5,4483, en yüksek 6,3370 seviyelerini gören dolar/TL, ağustos ayını bir önceki aya göre yüzde 4,37 değer kazancıyla 5,8306'dan tamamladı.
Yeni ayın ilk işlem gününde açıklanan veriye göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı. Piyasa beklentisinden daha iyimser gerçekleşen büyüme verisinin ardından dolar/TL'de 5,80'in altı test edildi.
Avro/dolar paritesi 1,10'un hemen altında işlem görürken, dolar endeks yatay bir seyirle 98,88 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, Arjantin'de bankalar dahil bütün şirketlerin döviz almasına ve yurt dışına aktarmasına kısıtlama getirilmesine ilişkin kararın piyasalara etkisinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ABD, Almanya ve İngiltere'de ağustos ayı imalat sanayi PMI verilerinin izleneceğini kaydetti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in altında kapanışlar olması durumunda 5,7550'nin gündeme geleceğini ifade eden analistler, 5,8550'nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.
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