Dolar/TL, 5,85 seviyesinden işlem görüyor (11 Ekim 2019)
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8460 seviyelerinde alıcı buluyor.
İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8460 seviyelerinde alıcı buluyor.
Dün 5,81-5,90 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 5,8367'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 5,8460 seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,4395'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,2840'tan satılıyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,1015'te ve dolar endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 98,6 seviyesinde bulunuyor.
Dün Brexit'e ilişkin iyimserlikle yüzde 1,95 değer kazanan sterlin/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,2460'tan işlem görüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor.
Analistler, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları ve yürütülen diplomasinin döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.
Yurt dışında ABD'de ithalat fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi eylül ayı tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 5,84'ün altında kalıcılık sağlaması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini kaydetti.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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