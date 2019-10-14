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Dolar/TL, 5,9070 seviyesinden işlem görüyor 14 Ekim 2019

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,9070 seviyelerinde alıcı buluyor.

Ekonomi 14.10.2019, 09:59 14.10.2019, 11:11
Dolar/TL, 5,9070 seviyesinden işlem görüyor 14 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,9070 seviyelerinde alıcı buluyor.

Geçen hafta 5,70-5,90 bandında hareket eden dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,2 değer kazanarak cuma gününü 5,8853'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 artışla 5,9070 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 6,5160'tan sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 7,4305'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1025'te ve dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,4 seviyesinde bulunuyor.

Sterlin/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1,2577'den işlem görüyor.

ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik küresel risk iştahını artırırken, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması beklenen 31 Ekim'e yaklaşırken taraflar, müzakerelere hız verme kararı aldı.

Yurt içinde ise devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Avrupa tarafından gelen açıklamaların Türk lirası varlıkların üzerinde baskı oluşturduğunu, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,92'nin önemli direnç konumunda bulunduğunda, 5,90'ın altında kapanışlar olması durumunda 5,85'in gündeme geleceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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#döviz #DolarTL
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