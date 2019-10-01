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Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı

- Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası faaliyete geçirildi

Ekonomi 01.10.2019, 10:36
Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı.

Merkez Bankasından yapılan duyuruya göre bankaların likidite yönetimindeki etkinliğinin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi.

İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek. Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere yarından itibaren başlanacak.

İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecek.

#Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası #TCMB
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