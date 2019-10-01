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Döviz kurları - 01 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

Ekonomi 01.10.2019, 12:01 01.10.2019, 14:00
Döviz kurları - 01 Ekim 2019
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,68405,6850Avro6,19406,1950Sterlin6,95506,9890 ANKARA ABD Doları5,65505,7150Avro6,15006,2200Sterlin6,88907,0350


 

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#ekonomi #istanbul #ankara #Döviz kurları #dolar #Avro
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