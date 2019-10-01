Döviz kurları - 01 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,68405,6850Avro6,19406,1950Sterlin6,95506,9890 ANKARA ABD Doları5,65505,7150Avro6,15006,2200Sterlin6,88907,0350

