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Döviz kurları - 01 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

Ekonomi 01.10.2019, 09:33 01.10.2019, 10:00
Döviz kurları - 01 Ekim 2019
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,6580 5,6590
Avro 6,1610 6,1620
Sterlin 6,9300 6,9650
ANKARA
ABD Doları 5,6200 5,6800
Avro 6,1150 6,1850
Sterlin 6,8620 7,0060
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Avro #dolar #Döviz kurları #sterlin
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5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
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11. Altay 6 9
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13. Adanaspor 6 6
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2. Man City 7 16
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4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
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11. Burnley 7 9
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2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
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14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
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18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
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