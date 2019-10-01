Döviz kurları - 01 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6580 5,6590 Avro 6,1610 6,1620 Sterlin 6,9300 6,9650 ANKARA ABD Doları 5,6200 5,6800 Avro 6,1150 6,1850 Sterlin 6,8620 7,0060