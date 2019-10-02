Döviz kurları - 02 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,7380 5,7390 Avro 6,2720 6,2730 Sterlin 7,0180 7,0530 ANKARA ABD Doları 5,6900 5,7500 Avro 6,2150 6,2850 Sterlin 6,9480 7,0820